Производитель одежды Forever 21 заявил о банкротстве

Компания-производитель одежды Forever 21 в воскресенье, 29 сентября, направила в суд США документы о признании банкротом и закроет часть своих магазинов. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным агентства, компания планирует реформироваться через признание банкротства, согласившись закрыть не приносящие прибыль магазины по всему миру.

Остальные магазины продолжат работать, пока сеть не разработает план по выплатам кредитов.

Отмечается, что кредиторы ритейлера — JPMorgan и Chase выплатили компании $275 млн, чтобы она смогла восстановить работу бренда в США и за границей и выполнить обязательства перед покупателями, поставщиками и сотрудниками. Еще $75 млн заплатила TPG Sixth Street Partners.

Компания Forever 21 была основана в 1984 году и имеет свыше 800 магазинов в США, Европе, Азии и Латинской Америке.

25 июля сообщалось, что коммерческий суд Парижа вынес решение о ликвидации модного дома Sonia Rykiel. Суд принял такое решение из-за отсутствия желающих приобрести обанкротившуюся компанию.