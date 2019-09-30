Прямой эфир

Производитель одежды Forever 21 заявил о банкротстве

0
Фото: Global Look Press/Yoshio Tsunoda
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Компания-производитель одежды Forever 21 в воскресенье, 29 сентября, направила в суд США документы о признании банкротом и закроет часть своих магазинов. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным агентства, компания планирует реформироваться через признание банкротства, согласившись закрыть не приносящие прибыль магазины по всему миру.

Остальные магазины продолжат работать, пока сеть не разработает план по выплатам кредитов.

Отмечается, что кредиторы ритейлера — JPMorgan и Chase выплатили компании $275 млн, чтобы она смогла восстановить работу бренда в США и за границей и выполнить обязательства перед покупателями, поставщиками и сотрудниками. Еще $75 млн заплатила TPG Sixth Street Partners.

Компания Forever 21 была основана в 1984 году и имеет свыше 800 магазинов в США, Европе, Азии и Латинской Америке.

25 июля сообщалось, что коммерческий суд Парижа вынес решение о ликвидации модного дома Sonia Rykiel. Суд принял такое решение из-за отсутствия желающих приобрести обанкротившуюся компанию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Банкротство Thomas Cook не помешает свадьбе Томаса Кука
В США обанкротился первый банк в текущем году

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019