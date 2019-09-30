74-я сессия Генассамблеи ООН уже вошла в историю. Но отнюдь не как выдающееся событие в истории человечества, которым могла бы реально стать. Не стала, и тому есть немало причин. Одна из которых — серьезный прокол США с невыдачей виз членам нескольких национальных делегаций — участников ассамблеи. Меня, честно говоря, удивила реакция многих людей в тех же соцсетях, которые стали утверждать, что, мол, Россия и другие пострадавшие от американского произвола страны должны были чуть ли не подстраивать состав своих делегаций под визовые ограничения США и не направлять на сессию Генассамблеи тех, кто состоит в запретных списках Вашингтона.

Я сейчас не буду останавливаться на совершенно неправомерном обозначении американских визовых запретов в качестве санкций — ведь ими могут именоваться только те меры, которые приняты Совбезом ООН, а всё прочее — просто национальные меры давления весьма агрессивного характера.

Дело не в этом. США просто не имели права так поступать по той простой причине, что они имеют внятные обязательства по «Соглашению между Организацией Объединенных Наций и правительством Соединенных Штатов Америки относительно месторасположения Центральных учреждений Объединенных Наций», которое было принято резолюцией 169 (II) Генеральной Ассамблеи ООН от 31 октября 1947 года. В нем говорится, в частности, что действующие в Соединенных Штатах законы и постановления относительно въезда иностранцев в страну не должны применяться так, чтобы они нарушали привилегии тех, кто едет работать в ООН.

Еще раз: национальные «заморочки» США (а они абсолютно внутриполитические, ибо дело не в России, а в во внутренних «разборках» демократов и республиканцев) не должны влиять на обязательства Соединенных Штатов в качестве страны, на территории которой расположены центральные учреждения ООН.

И если для США более невыносимо принимать у себя какие-то делегации по сугубо внутриполитическим мотивам, об этом нужно честно заявить: дескать, мы не готовы выполнять функцию государства, в котором расположены международные организации. Значит, мировому сообществу нужно делать выводы.

Например, Межпарламентский союз уже перенес очередной саммит спикеров из Нью-Йорка в Вену, именно потому, что США практикуют санкции против парламентариев, которые в принципе осуждаются МПС. Поэтому дело не в какой-то «вредности» России, но вопрос исключительно в практической плоскости: что важнее США, местоположение ООН в США или их «санкции» против членов ООН?

Но и в остальном сессия ГА ООН явно не была исторической. Скорее скандалы оттеняли повестку, что дает основания для выводов: это отнюдь не было случайным. Сознательно не хочу вдаваться в суть «Грета-шоу» на полях ГА ООН, поскольку ну слишком явной была политическая заинтересованность в намерении заглушить экзальтированно поданной экологической темой более жесткие проблемы Запада.

А вот украинский вопрос оказался действительно в центре внимания многих СМИ на полях ГА ООН, но не так, как хотелось бы кому-то из сценаристов. Скандал с «прослушкой» переговоров Дональда Трампа и Владимира Зеленского вряд ли добавил что-то новое тем, кому эта тема в принципе еще интересна (а таких всё меньше за пределами инициаторов импичмента Трампу). Но действительно внес пикантности в ситуацию, в которой менее всего выигравшими себя могут чувствовать люди в зоне конфликта на Донбассе. Когда шведская девочка утверждает, что у нее отняли детство, возможно, она правда не знает про судьбу детей Донбасса, которых ежедневно обстреливают сторонники европейских ценностей, демонстрирующие очередные свидетельства войны на трибуне ГА ООН, вместо попыток прекратить конфликт.

Надо ли удивляться, что практически без внимания на таком фоне остается предложение России о проекте резолюции по усилению контроля над вооружениями, разоружению и нераспространению.

Я бы порадовался, что для человечества более серьезной проблемой является счастливое экологическое детство Греты Тунберг, а не реальная перспектива размещения ядерных ракет средней дальности в Европе. Но пока, увы, реальность не дает для этого оснований.

Выводы из прошедшей сессии ГА ООН, увы, пока не оптимистичны: проблемы есть как в повестке дня (подмена насущных тем спекулятивными), так и в технических деталях: США показали себя как абсолютно безответственное государство в роли организатора международных форумов. Мировое сообщество не должно зависеть от того, кто именно недоволен избранием очередного президента США. У нас есть задачи поважнее.

Автор — председатель комитета Совета Федерации по международным делам

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