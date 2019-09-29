Алтайские ученые разработали съедобную посуду

Группа ученых из двух вузов Барнаула разработала съедобную посуду. Новинка будет изготавливаться на базе местной компании.

Основой для съедобной и биоразлагаемой посуды стало распространенное растение люпин. Его плоды являются источником белка, при этом не содержат глютена и фитогормонов, передает «Интерфакс». Проект реализуется на средства из грантов Фонда содействия инновациям.

Люпин (волчий боб) — растение семейства бобовых. Его плоды по пищевым свойствам схожи с соей. В России активно используется в качестве кормовой культуры, а также в фармакологии и декоративных целых.

Ранее в сентябре стало известно, что ученые Томского государственного университета (ТГУ) и специалисты компании «Криотех» разработали термометки, позволяющие определить правильность хранения замороженной рыбы. Они замораживаются вместе с продуктом и меняют цвет с зеленого на белый, если температура поднимается выше оптимальных минус 18 градусов. Это поможет отследить неправильные условиях хранения и перевозки рыбы.