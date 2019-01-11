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Уральский умелец создал инвалидную коляску с положением стоя

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Фото: vk.com/Александр Быков
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Коляску-трансформер создали в Екатеринбурге. Автор изобретения, механик Александр Быков, утверждает, что эта коляска сможет сильно изменить жизнь инвалидов, поскольку позволяет менять положение тела.

По словам Быкова, которые приводит ИА «Ура.ру», он не понаслышке знает о проблемах инвалидов, поскольку сам провел в кресле некоторое время после травмы, полученной во время службы в армии.

Изобретателю удалось сделать устройство, которое помогает человеку встать: специальные амортизаторы компенсируют нагрузку. Как только человек наклоняется вперед, механизм поднимает его, а подножка опускается на пол, давая надежную опору.

Переход в положение стоя позволяет инвалиду решать многие проблемы, в первую очередь с посещением туалета. Кроме того, коляска может быть тренажером, заставляющим мышцы работать.

Изобретатель утверждает, что стоимость его изделия не превысит 10 тыс. рублей. Пока у него нет возможности наладить серийное производство колясок, и он ищет партнеров.

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