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Паром с 55 людьми на борту пропал у берегов Йемена

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Фото: Global Look Press/Ivan Damanik
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Паром, на борту которого было 55 человек, пропал с радаров, когда покинул порт в йеменской провинции Эль-Махра.

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Он направился к острову Сокотра еще в среду, 25 сентября, и до пункта назначения не дошел. Как сообщает Xinhua News, в субботу, 28 сентября, власти приступили к поисково-спасательной операции.

В 2018 году в судно, перевозившее из России в Йемен пшеницу, попала ракета. На борту находилось около 50 тыс. т зерна из Новороссийска. Никто из находившихся на борту не пострадал, груз поврежден не был.

В Йемене пятый год продолжается вооруженное противостояние между повстанцами-хуситами и войсками поддерживаемого Саудовской Аравией президента страны Абд Раббу Мансура Хади.

Конфликт привел к возникновению крупнейшего гуманитарного кризиса в мире: по данным ООН, свыше 24 млн йеменцев (около 80% населения страны) нуждаются в помощи, а число внутренних беженцев превышает 3 млн человек.

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