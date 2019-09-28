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На судне в порту Ульсана произошел взрыв

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У причала в южнокорейском порту произошел взрыв на транспортном судне. Оно служит для перевозки взрывчатых веществ и перевозит нефтепродукты. В результате аварии загорелось другое судно, стоящее рядом. По данным полиции, на этих двух транспортных судах было 46 членов экипажа, включая русских и филиппинцев, все были спасены, 2 из них получили ранения, но их жизни ничего не угрожает.

Береговая охрана в настоящее время выясняет причины инцидента.

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