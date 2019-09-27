Вертолет ООН потерпел крушение в ЦАР

Вертолет вооруженных сил Сенегала, который под эгидой ООН выполнял операцию в Центрально-Африканской Республике (ЦАР), потерпел крушение. Погибли три человека, один пострадал.

Крушение произошло в городе Буар. По данным DakarActu, вертолет Ми-35 летел обратно после операции против вооруженных группировок, передает «РИА Новости».

В августе Международный комитет Красного Креста сообщил о гибели шести волонтеров организации в Центрально-Африканской Республике во время нападения на медицинский центр на юго-востоке страны.

В ЦАР бушует межконфессиональный конфликт с 2013 года после захвата столицы Банги мусульманской коалицией «Селека» и последующего свержения христианского президента Франсуа Бозизе. После этих событий было создано христианское ополчение «Анти-балака». Для разрешения конфликта в ЦАР были направлены военные контингенты Африканского союза, Франции и Евросоюза, позже была развернута миссия ООН.