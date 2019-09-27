Прямой эфир

Вертолет ООН потерпел крушение в ЦАР

0
Фото: thedefensepost.com
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вертолет вооруженных сил Сенегала, который под эгидой ООН выполнял операцию в Центрально-Африканской Республике (ЦАР), потерпел крушение. Погибли три человека, один пострадал.

Крушение произошло в городе Буар. По данным DakarActu, вертолет Ми-35 летел обратно после операции против вооруженных группировок, передает «РИА Новости».

В августе Международный комитет Красного Креста сообщил о гибели шести волонтеров организации в Центрально-Африканской Республике во время нападения на медицинский центр на юго-востоке страны.

В ЦАР бушует межконфессиональный конфликт с 2013 года после захвата столицы Банги мусульманской коалицией «Селека» и последующего свержения христианского президента Франсуа Бозизе. После этих событий было создано христианское ополчение «Анти-балака». Для разрешения конфликта в ЦАР были направлены военные контингенты Африканского союза, Франции и Евросоюза, позже была развернута миссия ООН.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Украине посоветовали заручиться поддержкой африканских стран в ООН
Красный Крест сообщил об убийстве шести волонтеров в ЦАР

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019