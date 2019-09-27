Бастрыкин озвучил число выявленных за полгода экономических преступлений

Более 69 тыс. преступлений экономического характера выявили правоохранительные органы России в январе-июне текущего года. Такие данные в пятницу, 27 сентября, озвучил глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин.

«Александр Бастрыкин отметил, что по расследуемым уголовным делам и, в частности, экономическим преступлениям гораздо реже стала избираться мера пресечения в виде заключения под стражу, что свидетельствует о гуманизации уголовно-правовой политики», — приводит пресс-служба СК РФ слова главы ведомства, сказанные на международной студенческой конференции «Современная уголовная политика России в сфере криминализации экономических отношений».

По словам Бастрыкина, чаще всего подобные преступления совершаются под видом законных операций. 13,5 тыс. экономических преступлений из 69 тыс. зарегистрированных были связаны с коррупцией, а 3,6 тыс. — с налоговой сферой, пишет «Федеральное агентство новостей». Коррупция тормозит развитие российской экономики, расширяет теневую экономику и уменьшает налоговые поступления, подчеркнул он.

Глава СК добавил, что ведомство уже подготовило ряд предложений по совершенствованию борьбы с экономическими преступлениями.

В конференции, которая проходила во Всероссийском государственном университете юстиции (ВГУЮ), приняли участие студенты из Армении, Белоруссии, Донецкой Народной Республики (ДНР), Московской академии СК России, а также из филиалов ВГУЮ.

20 июня президент России Владимир Путин призвал правоохранительные органы и суды не злоупотреблять арестами, когда речь идет об экономических преступлениях. Глава государства отметил необходимость либерализации российской правовой системы.