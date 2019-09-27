Прямой эфир

Бастрыкин озвучил число выявленных за полгода экономических преступлений

0
Фото: ТАСС/Александр Щербак
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Более 69 тыс. преступлений экономического характера выявили правоохранительные органы России в январе-июне текущего года. Такие данные в пятницу, 27 сентября, озвучил глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин.

«Александр Бастрыкин отметил, что по расследуемым уголовным делам и, в частности, экономическим преступлениям гораздо реже стала избираться мера пресечения в виде заключения под стражу, что свидетельствует о гуманизации уголовно-правовой политики», — приводит пресс-служба СК РФ слова главы ведомства, сказанные на международной студенческой конференции «Современная уголовная политика России в сфере криминализации экономических отношений».

По словам Бастрыкина, чаще всего подобные преступления совершаются под видом законных операций. 13,5 тыс. экономических преступлений из 69 тыс. зарегистрированных были связаны с коррупцией, а 3,6 тыс. — с налоговой сферой, пишет «Федеральное агентство новостей». Коррупция тормозит развитие российской экономики, расширяет теневую экономику и уменьшает налоговые поступления, подчеркнул он.

Глава СК добавил, что ведомство уже подготовило ряд предложений по совершенствованию борьбы с экономическими преступлениями.

В конференции, которая проходила во Всероссийском государственном университете юстиции (ВГУЮ), приняли участие студенты из Армении, Белоруссии, Донецкой Народной Республики (ДНР), Московской академии СК России, а также из филиалов ВГУЮ.

20 июня президент России Владимир Путин призвал правоохранительные органы и суды не злоупотреблять арестами, когда речь идет об экономических преступлениях. Глава государства отметил необходимость либерализации российской правовой системы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В СК назвали регионы России с наиболее частыми пропажами детей
Путин призвал не злоупотреблять арестами в сфере экономических нарушений

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019