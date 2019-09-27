Канадские учёные предупредили о вреде чая в пакетиках

Один чайный пакетик при заварке приводит к попаданию в воду миллиардов микро- и наночастиц пластика, выяснили исследователи Университета Макгилла в Канаде. Отмечается, что от одного чайного пакетика в напитке может оказаться около 11,6 млрд микрочастиц пластика и 3,1 млрд наночастиц. Специалисты Они отмечают, что это значительно превышает те количества, которые обнаруживаются в других видах пищи и напитков, включая воду в пластиковых бутылках. В ходе эксперимента использовались несколько пакетиков четырех разных видов фруктового чая, из которых удалили заварку и которые залили кипятком температурой 95 градусов Цельсия на пять минут. Затем исследователи профильтровали воду и, в частности, рассмотрели использованные пакетики под электронным микроскопом.