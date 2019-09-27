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Льготы получат арендаторы памятников в Пскове

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Депутаты Псковской городской думы установили льготы для предпринимателей, которые арендуют городские объекты культурного наследия.

Инициатива направлена на привлечение инвесторов к процессу восстановления памятников, часть из которых – в плачевном состоянии. Сейчас на балансе города — три памятника, требующих больших затрат на восстановление. Пока нет желающих взять эти объекты в аренду.

Как поясняет Псковское агентство информации, на льготы могут рассчитывать юридические и физические лица, которые вложат свои средства в работы по реставрации и поддержание в должном виде объектов культурного наследия.

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