Льготы получат арендаторы памятников в Пскове

Депутаты Псковской городской думы установили льготы для предпринимателей, которые арендуют городские объекты культурного наследия.

Инициатива направлена на привлечение инвесторов к процессу восстановления памятников, часть из которых – в плачевном состоянии. Сейчас на балансе города — три памятника, требующих больших затрат на восстановление. Пока нет желающих взять эти объекты в аренду.

Как поясняет Псковское агентство информации, на льготы могут рассчитывать юридические и физические лица, которые вложат свои средства в работы по реставрации и поддержание в должном виде объектов культурного наследия.