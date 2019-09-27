Facebook начал скрывать количество лайков под постами пользователей

В социальной сети Facebook начали тестировать функцию, скрывающую счетчики лайков и просмотров. Об этом пишет The New York Times 26 сентября.

По словам представителя соцсети Джимми Раймо, сейчас компания собирает отзывы, чтобы понять, повысят ли изменения удобство пользования сервисом. В Facebook пока не определились, затронет ли тестирование пользователей из других стран.

В июле аналогичное скрытие счетчика лайков начали тестировать в Instagram, принадлежащей Facebook. Нововведение затронуло пользователей семи стран: вместо количества лайков пользователи видят несколько имен общих друзей, которые отметили пост как понравившийся.

Как напоминает телеканал «360», Facebook является крупнейшей соцсетью мира. Ее основали студенты Гарвардского университета Марк Цукерберг, Эдуардо Саверин, Крис Хьюз и Дастин Московиц в 2004 году. Весной 2012 года соцсеть приобрела Instagram за $1 млрд.