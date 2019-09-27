Руины Чернобыльской АЭС показали изнутри

Разрушенный взрывом четвёртый энергоблок Чернобыльской АЭС показали журналистам. Так презентовали путеводитель по зоне отчуждения. Руины энергоблока до сих пор источают радиацию, которая до сих пор в 40 тыс. раз превышает норму. На представителей СМИ надели специальные защитные костюмы и не разрешали находиться у пульта управления больше 5 минут. В начале июля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который сделал Чернобыльскую зону открытой для туристов и снял запрет на съёмку. Людей водят по 21 маршруту, из которых 13 наземных.