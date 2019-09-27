Руины Чернобыльской АЭС показали изнутри
Разрушенный взрывом четвёртый энергоблок Чернобыльской АЭС показали журналистам. Так презентовали путеводитель по зоне отчуждения. Руины энергоблока до сих пор источают радиацию, которая до сих пор в 40 тыс. раз превышает норму. На представителей СМИ надели специальные защитные костюмы и не разрешали находиться у пульта управления больше 5 минут. В начале июля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который сделал Чернобыльскую зону открытой для туристов и снял запрет на съёмку. Людей водят по 21 маршруту, из которых 13 наземных.
Разрушенный взрывом четвёртый энергоблок Чернобыльской АЭС показали журналистам. Так презентовали путеводитель по зоне отчуждения. Руины энергоблока до сих пор источают радиацию, которая до сих пор в 40 тыс. раз превышает норму. На представителей СМИ надели специальные защитные костюмы и не разрешали находиться у пульта управления больше 5 минут. В начале июля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который сделал Чернобыльскую зону открытой для туристов и снял запрет на съёмку. Людей водят по 21 маршруту, из которых 13 наземных.