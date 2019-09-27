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Комиссия за эквайринг обогнала доход в шести регионах России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В шести регионах России платежи за эквайринг превышают чистую прибыль предприятий (после уплаты налогов, аренды, зарплат сотрудникам и т.д.). Об этом говорится в исследовании общественной организации «Деловая Россия» (есть у «Известий»).

Так, средняя доходность бизнеса в Тыве — 1,7%, Калмыкии — 1,4%, Чечне — 1,2%. При этом комиссия за эквайринг в среднем составляет 1,5–2%. В Костромской и Ивановской областях средняя доходность предприятий — 2,6%, а в Карачаево-Черкесии — 2,8%. Однако ставки эквайринга в некоторых сферах деятельности достигают 3%, говорится в отчете.

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В департаменте экономического развития Костромской области «Известиям» сообщили, что за первые полгода 2019-го выручка малого бизнеса в субъекте составила 30,5 млрд рублей. Чаще всего предприниматели жалуются на высокие ставки по кредитованию.

Председатель комитета по торговле «Деловой России» Алексей Федоров указал, что ФНС получает в несколько раз меньше налогов на прибыль, чем банк-эквайер. Ситуация, когда банковские структуры зарабатывают на ритейле больше, чем государство, несправедлива, подчеркнул он.

Глава Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Сергей Беляков добавил, что высокая стоимость эквайринга приводит к снижению популярности безналичных расчетов в тех сегментах, где скорость обслуживания покупателей не играет ключевой роли, например в ресторанах и салонах красоты.

В то же время президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов отметил, что подход к формированию ставок неправильный: чем больше у предприятия безналичной выручки — тем больше бизнес платит за ее обслуживание, хотя безналичный оборот должен, наоборот, поощряться.

Приемлемые для сторон условия по эквайринговым комиссиям могут быть определены только в диалоге между участниками рынка, заявили «Известиям» в ЦБ. В крупнейших российских финансовых организациях пояснили, что комиссия за оплату картой зависит от сферы деятельности компании и ее оборотов.

Подробнее — в материале «Известий»:

Убыльный бизнес: в шести регионах комиссия за эквайринг обогнала доход

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