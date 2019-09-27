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В России планируют создать единую базу данных плательщиков ЖКУ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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В России планируют создать электронную базу персональных данных плательщиков коммунальных услуг. Этот вопрос Минстрой прорабатывает с депутатами Госдумы.

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Как рассказал «Известиям» первый зампред комитета ГД по жилищной политике и ЖКХ Сергей Пахомов, единую систему намерены реализовать к апрелю 2020 года. Замглавы Минстроя Максим Егоров сообщил «Известиям», что вопрос находится на стадии обсуждения — ведомство прорабатывает его в том числе с экспертным сообществом.

1 октября вступает в силу закон, который не позволяет подавать иск в Арбитражный суд без указания так называемых идентификаторов ответчика (например, СНИЛС, серия и номер паспорта, ИНН и другие). Юрист Дмитрий Лесняк уточнил, что инициатива исключит случаи, когда добросовестного гражданина ошибочно принимают за должника.

Ответственный секретарь экспертного совета комитета ГД по жилищной политике и ЖКХ Павел Склянчук пояснил «Известиям», что для исков против неплательщиков коммунальных услуг действует отсрочка на полгода. За этот период предполагается ликвидировать пробел, связанный с отсутствием порядка получения персональных данных.

Предполагается, что управляющие компании, ресурсоснабжающие организации, а также региональные операторы по капремонту и сбору мусора смогут пользоваться новой системой бесплатно. Вопрос о том, какая информация должна быть в базе, — сейчас обсуждается.

Это могут быть паспортные данные, ИНН или СНИЛС, выписки из ЕГРН, которые будут собирать, например, в органах местного самоуправления или ФНС.

Подробнее — в материале «Известий»:

Абонентская расплата: данные плательщиков ЖКУ соберут в единую базу

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