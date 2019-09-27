Президент России направил в европейские столицы послание с предложением ввести мораторий на развертывание в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности. Среди адресатов — все государства континента, которые потенциально заинтересованы в сохранении ключевых параметров основополагающих глобальных договоров об ограничении вооружений.

Базовый посыл Москвы нацелен на формирование и укрепление общего понимания недопустимости опасной милитаризации Европы, идущей вразрез с целями обеспечения безопасности стран региона.

Россия одновременно обращается к максимальному количеству коллективных и индивидуальных акторов современных международных отношений ввиду чрезвычайных обстоятельств, возникающих в связи с прекращением по инициативе США действия ДРСМД.

Тем самым российская дипломатия постепенно налаживает прямую коммуникацию по соответствующей проблематике с европейскими странами в процессе их становления в качестве всё более самостоятельного субъекта глобальных процессов. И по мере углубления евроатлантических противоречий всё большее число государств Европы будет осознавать, артикулировать и отстаивать свои интересы вне рамок слепого следования в самоубийственном американском фарватере.

Согласно данным сентябрьского социологического исследования Европейского совета по международным отношениям, в ходе потенциального конфликта между США и Россией только в Польше меньше половины жителей (45%) желают сохранить нейтралитет. Буквально вся остальная Европа в своем подавляющем большинстве не желает быть втянутой в противостояние, а такие страны, как Австрия, Греция и Словакия, если и отдадут предпочтение какой-то стороне, то скорее российской, чем американской.

Именно на такой массовый пацифистский общественный запрос в Европе в конструктивно практическом ключе отвечает новая мирная инициатива Москвы. Россия объявила о своем решении не размещать ракеты средней и меньшей дальности в Европе или других регионах и призвала США и их союзников взять на себя аналогичные обязательства. Для действенной реализации предложенного моратория Кремль предлагает комплекс взаимных верификационных мер и провозглашает готовность немедленно приступить к обсуждению «соответствующих технических аспектов».

Первая реакция на предложения российского президента, последовавшая из штаб-квартиры Североатлантического альянса, оказалась предсказуемо негативной. Было бы странно ожидать чего-то иного от мыслящих шаблонами холодной войны руководителей блока. Гораздо важнее теперь дождаться внятного ответа из европейских национальных столиц, от которых зависит, превратится ли континент в американский полигон для размещения запрещенных ДРСМД вооружений.

В последнее время из Парижа и Берлина всё чаще звучат робкие нотки неприятия американоцентричного status quo. Так, президент Франции неожиданно делает для себя почти «крамольное» открытие. Оказывается, «быть союзником — не значит быть вассалом» и Европе пора задуматься о проведении самостоятельной внешней и оборонной политики и создании более независимой от США архитектуры безопасности на континенте. «Европейцам пора взять свою судьбу в свои собственные руки», — вторит ему немецкий канцлер. В этом смысле Россия пытается помочь Европе обрести свой голос в международных делах, ненавязчиво и деликатно подталкивая европейских лидеров к практическому, а не сугубо полемическому отстаиванию национальных и «панконтинентальных» интересов без внешнего заокеанского диктата.

Позиция Вашингтона, которая заключается в пренебрежении мнениями и чаяниями даже ближайших союзников США, в последние годы предстала миру во всей своей неприглядности. То, что в процессе односторонней ликвидации сдержек и противовесов в виде глобальных договоров об ограничении вооружений американцы не поинтересовались мнением Москвы, еще можно понять.

Но почему европейские столицы были поставлены Вашингтоном перед свершившимся фактом и послушно приняли невнятную аргументацию официальных лиц США с их бездоказательными обвинениями в нарушении ДРСМД Россией? Разве это не проявление той самой вассальной зависимости, от которой призывал избавиться президент Франции? Тем более что Москва многократно предлагала провести взаимные инспекции, чтобы все могли убедиться в соблюдении базовых разоруженческих соглашений. Россия продолжает настаивать на реализации подобных механизмов, которые уже давно имеют соответствующую международную нормативно-правовую базу и просто ждут политической воли на их «расконсервирование» и актуализацию.

Год назад Вашингтон красноречиво проигнорировал призыв Москвы сделать совместное заявление об укреплении стратегической стабильности. Проект соответствующего документа, в котором говорилось о том, что в «ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана», был передан американцам в октябре 2018 года. В ответ — громогласная тишина. А ведь даже в период холодной войны, несмотря на фундаментальные различия двух систем, Москва и Вашингтон регулярно делали подобные заявления.

Очевидно, что демонстративная «глухота» американцев связана с их сознательной ставкой на разрушение сложившейся архитектуры международной безопасности и очередной виток гонки вооружений. Именно поэтому глава российского государства идет в своеобразное дипломатическое наступление, чтобы убедить европейцев перестать таскать для американцев каштаны из огня нового глобального противостояния и оказать совместное конструктивное давление на Вашингтон.

Понимая, что шансы на успех невелики, Москва тем не менее отказывается спокойно наблюдать за подрывом стратегической стабильности на континенте. Осознавая свою историческую ответственность, Россия просто не может не использовать открывающееся миротворческое окно возможностей для реализации потенциала «панконтинентального» взаимодействия в интересах всеобщей безопасности.

Автор — руководитель аналитического центра «СтратегПРО»

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