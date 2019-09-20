Президент Владимир Путин во время встречи с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым согласился с доводами парламентской оппозиции о необходимости «ремонта» российской избирательной системы. Предполагается, что в ближайшее время параметры необходимых изменений глава государства обсудит со всеми руководителями думских фракций.

В рамках практической реализации президентской установки на совершенствование выборного законодательства на следующей неделе должна пройти и встреча главы Центризбиркома Эллы Памфиловой с первым замглавы администрации президента Сергеем Кириенко. В целом основные субъекты политического процесса уже пришли к консенсусу по поводу необходимости электоральных перемен. Однако представления о конфигурации преобразований в выборной сфере значительно разнятся.

Парламентская оппозиция добивается максимально возможной демократизации электоральных процедур, включая отмену муниципального фильтра, возвращение прямых выборов глав крупных городов, расширение и неукоснительное соблюдение прав наблюдателей, а также ужесточение наказаний за фальсификацию избирательных документов.

В то же время председатель ЦИК настроена гораздо менее «радикально»: несмотря на то что проблема, по ее словам, «давно перезрела», необходимо всего лишь снизить верхнюю планку муниципального фильтра с 10% до 5%, а не полностью отменить этот предохранительный механизм. Одновременно глава Центризбиркома уже не раз выражала солидарность с парламентской оппозицией относительно переноса единого дня голосования на более удобное для избирателей время — на апрель или октябрь.

Последнее в отсутствие порога явки призвано вернуть интерес граждан к выборам и дать им практическую возможность принимать участие в голосовании. Важно понимать, что Россия — страна дачников. Между приусадебным и избирательным участками наши люди слишком часто отдают предпочтение первому. Вместо того чтобы проводить странные эксперименты с «сезонными» пунктами для голосования и дистанционным волеизъявлением, не лучше ли назначить день выборов на тот месяц, когда ни садово-огородный, ни отпускной сезоны не отвлекут избирателей от выполнения своего гражданского долга?

В целом, мерой эффективности любых электоральных изменений должна быть их поддержка со стороны граждан, а также практическое удобство и понятность механизмов. Если люди хотят избирать своего мэра, а не иметь дело с незнакомым назначенцем, значит, надо обеспечить им такую возможность. Причем не надо гадать на кофейной гуще, чего именно хотят наши избиратели: социология в помощь, что называется.

В этом ключе следует рассматривать и активизировавшуюся в последнее время экспертную дискуссию вокруг возвращения в избирательные бюллетени графы «Против всех». Это даст гражданам возможность выбирать не только между провластными и оппозиционными кандидатами, но и, при желании, отказать в доверии им всем. Для начала — хотя бы на муниципальном и региональном уровнях. Без подобных механизмов, как многие считают, выборы не дают нам полной и объективной картины общественных настроений и политических предпочтений активных избирателей.

Не менее остро сегодня стоит и вопрос реализации пассивного избирательного права. Чрезмерно жесткий подписной фильтр, позволяющий по формальным основаниям отсеять буквально любого самовыдвиженца или кандидата от непарламентских партий, спровоцировал этим летом всплеск недовольства избирателей в Москве. Для того чтобы вернуть доверие к электоральной системе, необходимо не только максимально упростить саму процедуру сбора подписей для выдвижения, но и сделать абсолютно прозрачным процесс их верификации.

Какие из перечисленных и других обсуждаемых в политическом и экспертном сообществах предложений перейдут в практическую плоскость в преддверии федерального электорального цикла 2021 года, а какие останутся в запасе до лучших времен, пока сказать сложно. В любом случае, реализованные изменения должны быть сущностными, а не сугубо политтехнологическими. Новые нормы избирательного законодательства необходимо тщательно «откалибровать» и стратегически выверить, чтобы они послужили прочной основой обеспечения легитимности выборных процедур на длительную перспективу, а не служили всего лишь инструментом решения тактических задач на ближайшем горизонте.

Российское избирательное законодательство скорее нуждается в капитальном, нежели косметическом ремонте, если мы хотим сохранить и развить этот важнейший институт высшего непосредственного выражения власти народа.

Автор — руководитель аналитического центра «СтратегПРО»

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