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Последний солдат Республики: каким мы запомним Жака Ширака

Бывший президент Франции умер на 87-м году жизни
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Жак Ширак
Фото: Getty Images/Jean-Regis Rouston/Roger Viollet
Бывший президент Франции, премьер-министр и мэр Парижа Жак Ширак скончался 26 сентября 2019 года. Хроника его жизни — в фотогалерее «Известий»
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Жак Ширак
Фото: Getty Images/Sygma/CORBIS/Jacques Pavlovsky
Жак Ширак, хотя и придерживался в ранней молодости левых идей, всю свою политическую жизнь был сторонником наследия генерала де Голля
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Фото: Getty Images/Sygma/CORBIS/Jacques Pavlovsky
С 1956 года Ширак был женат на Бернадетт Шодрон де Курсель (слева на фото), у четы две родные дочери и удочеренная в 1979 году девочка из Южного Вьетнама
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Жак Ширак
Фото: Getty Images/Sygma/Jacques Langevin
В 1995 году Ширак впервые занял президентский кабинет в Елисейском дворце
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Жак Ширак
Фото: Getty Images/Sygma/Jacques Langevin
Жак Ширак был президентом страны два срока подряд, с 1995 по 2007 год
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Жак Ширак
Фото: Getty Images/UK Press/Julian Parker
Встречаясь с зарубежными монархами, убежденный республиканец Ширак всегда умел сохранять истинно французскую элегантность и галантность
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Жак Ширак
Фото: Getty Images/Bernard Bisson/Sygma
На посту мэра Парижа Ширак много занимался проблемами инвалидов и одиноких матерей
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Жак Ширак
Фото: Getty Images/Lucas Schifres/Bloomberg
Ширак с юности знал русский язык и интересовался русской культурой. Это помогло ему при выстраивании отношений с нашей страной
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Жак Ширак
Фото: Getty Images/Rindoff Petroff
Супруга Ширака Бернадетт всю его жизнь оставалась верной помощницей в политических делах
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Жак Ширак
Фото: Getty Images/Marlene Awaad/IP3
В 2008 году Ширак стал лауреатом Государственной премии России в области гуманитарной деятельности
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