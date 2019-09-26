Экипаж «Союз МС-15» перешел на МКС

Экипаж «Союз МС-15» открыл люк и успешно перешел на МКС. В его составе — россиянин Олег Скрипочка, американка Джессика Меир и первый в истории космонавт ОАЭ Хазза аль-Мансури. Сближение и стыковка корабля прошли в автоматическом режиме. Теперь на борту МКС впервые с 2015 года находятся девять человек, а не шесть. Экспедиция продлится 187 суток, в планах провести 50 экспериментов. Космонавты, например, попробуют вырастить финики в невесомости. 70-й пуск ракеты-носителя «Союз-ФГ» стал последним в истории. В дальнейшем все пилотируемые корабли «Союз» будут запускать с помощью ракет «Союз-2.1а» с полностью российской системой управления.