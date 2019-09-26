Перевозки красной икры с Дальнего Востока могут ограничить

Не больше 10 кг — в багаж. Росрыболовство предложило ограничить перевозки лососевой самолетом без сопроводительных документов. Так ведомство планирует бороться с контрабандой красной икры. Сейчас, по оценкам экспертов, на Дальнем Востоке только из одного аэропорта в месяц вывозят до 60 т икры.