Удостоверения многодетных семей ввели в Краснодарском крае

На Кубани будут выдавать удостоверения многодетных семей. С ними можно обращаться в различные учреждения для оформления льгот. Соответствующие изменения в региональный закон внесены по инициативе губернатора Вениамина Кондратьева.

«Многодетные семьи могут претендовать на ежемесячные выплаты, компенсации стоимости услуг ЖКХ, льготы на проезд в общественном транспорте, питание в школе. Выдача удостоверений упростит процедуру получения этих льгот, теперь процесс будет занимать гораздо меньше времени», — сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края. Как отмечают «Кубанские новости», на сегодняшний день в регионе проживают почти 75 тыс. многодетных семей.

Напомним, правительство РФ утвердило разработанные Министерством финансов правила выплат многодетным семьям 450 тыс. рублей на погашение ипотеки. Право на компенсацию получают россияне при рождении или усыновлении третьего и последующих детей в период с 1 января 2019 по 31 декабря 2022 года.