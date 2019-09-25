Синоптики рассказали о теплой погоде в октябре

Москвичам пообещали 20-градусное тепло. По словам главного специалиста столичного метеобюро, в середине осени температура не просто вернется к своей климатической норме, но и, вполне возможно, превысит ее, подарив жителям столицы еще несколько теплых дней. Однако на полноценное бабье лето, по словам синоптиков, рассчитывать не стоит.