Стали известны регионы с самыми высокими пенсиями

Самые высокие пенсии в России получают жители северных районов. Это следует из данных ПФР по итогам первого полугодия. Выплаты там назначают с учетом повышающих коэффициентов. В среднем по стране пенсионеры получают 14,2 тыс. рублей в месяц. За год этот показатель увеличился в среднем на 6%. Самые высокие пенсии получают жители Чукотки — 24,3 тыс. рублей, Магаданской области — 21,6 тыс., Камчатки — 21,2 тыс., Мурманской области — 19 тыс. и Якутии — 18,9 тыс. Наименьшие размеры пенсий в Дагестане — чуть меньше 11 тыс., Кабардино-Балкарии — 11 тыс., Карачаево-Черкесии — около 12 тыс., Калмыкии — 12 тыс. и Ингушетии — 12,1 тыс.