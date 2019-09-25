С Байконура запущена последняя ракета «Союз-ФГ»

Ракета «Союз-ФГ» с кораблем «Союз МС-15» и тремя членами экипажа на борту стартовала с космодрома Байконур. Об этом сообщила пресс-служба «Роскосмоса» на своей странице в Twitter в среду, 25 сентября.

Спустя 528 секунд после запуска «Союз МС-15» был выведен на околоземную орбиту. Он должен сблизиться и состыковаться с Международной космической станцией (МКС) в 22:45 мск, а переход экипажа «Союза» на станцию запланирован на 0:45 мск 26 сентября.

На околоземную орбиту отправился экипаж с позывным «Сармат», состоящий из космонавта Олега Скрипочки, астронавта Джессики Меир и участника космического полета от ОАЭ Хаззаы аль-Мансури.

Это последний, семидесятый запуск ракеты «Союз-ФГ». В 19-й экспедиции посещения МКС впервые принимает участие гражданин ОАЭ Хаззаа аль-Мансури.

13 августа официальный представитель Центра подготовки космонавтов (ЦПК) имени Гагарина рассказал «РИА Новости», что Олег Скрипочка выбрал себе позывной «Сармат», поскольку он вызывает у него ассоциации с малой родиной. Космонавт родился в Ставрополье, а детство и юность провел в Запорожье. «Упоминание названия племен, которые населяли когда-то эти территории, вызывает у него ассоциации с малой родиной», — пояснил собеседник агентства.

Сарматы — это ираноязычные племена, населявшие территории современных России, Украины и Казахстана с IV века до нашей эры до первых веков нашей эры. Они считались хорошими воинами. Также «Сарматом» называется новая российская межконтинентальная баллистическая ракета, которая должна поступить на вооружение России в 2021 году.