Минсельхоз разработает нормы учета домашних животных

Минсельхоз разрабатывает нормы учета домашних животных. Депутаты Госдумы попросят министерство ускорить создание закона о ветеринарной безопасности и правил идентификации домашних питомцев. Документы призваны регламентировать обязательный учет животных, включая кошек и собак. С этим вопросом на парламентском часе к министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву обратятся законодатели. К разработке норм готов подключиться комитет Госдумы по аграрным вопросам. По словам представителя комитета, нужно, чтобы каждое животное было идентифицировано, чтобы видеть его биографию. Это касается и племенной работы, и работы, связанной с прививками. В Минсельхозе сообщили, что проект федерального закона уже разработан. Документ планируют внести на рассмотрение правительства в октябре.