Названа дата отключения фонтанов в Москве

Сезон фонтанов в Москве завершится 1 октября из-за холодной погоды. Об этом 25 сентября журналистам рассказал заммэра столицы Петр Бирюков.

По его словам, с 1 октября специалисты комплекса городского хозяйства начнут работы по консервации фонтанов. Им предстоит слить воду, промыть чаши, снять насадки и поставить заглушки, а также продуть трубопроводы, прочистить заборные решетки, демонтировать светильники и накрыть всю конструкцию, пишет агентство городских новостей «Москва».

Бирюков отметил, что на «Пушкинском» фонтане оборудуют металлическую защиту, светодинамический фонтан в Царицыно накроют специальным куполом, а плавающие фонтаны на Братеевском пруду и Обводном канале полностью разберут.

Отмечается, что в зимнее время фонтаны подготовят к весне. ГБУ «Гормост» обслуживает 87 таких конструкций, а всего в городе свыше 600 фонтанов, 60 из которых считаются крупнейшими, пишет «Федеральное агентство новостей».

В конце апреля мэр столицы Сергей Собянин открыл исторические фонтаны на ВДНХ после реставрации.