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В Турции подорвался полицейский автобус

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Фото: twitter.com/ANADOLU AJANSI
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Полицейский автобус подорвался на самодельной мине в провинции Адана на юге Турции, сообщает Daily Sabah в среду, 25 сентября.

По информации издания, взрывное устройство было установлено на дороге. Бомба сработала, когда автобус проезжал в районе Юреги. По некоторым данным, другие транспортные средства и здания также повредило взрывной волной.

Губернатор провинции Махмут Демирташ заявил, что пострадали несколько полицейских и гражданских лиц, их доставили в больницы. Чиновник уточнил, что состояние раненых не критическое. Точное число пострадавших уточняется.

На место взрыва направили аварийные службы и сотрудников правоохранительных органов.

23 сентября сообщалось, что девять человек пострадали при взрыве в одном из супермаркетов Австрии. Предположительно, ЧП произошло из-за того, что кто-то из сотрудников просверлил газовую трубу в здании магазина.

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