В Москве завершился фестиваль «Круг света»

В столице на гребном канале прошла церемония закрытия девятого международного фестиваля «Круг света». Зрителям показали световую новеллу «Код единства». Это мультимедийная инсталляция рассказала об общей истории, победах, природе и традициях. В завершение шоу небо озарил яркий фейерверк. Международный музыкально-пиротехнический фестиваль проходил в столице с 20 сентября сразу на девяти площадках.