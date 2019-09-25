Иванку Трамп раскритиковали за провокационный наряд на ГА ООН
Дочь американского президента Иванку Трамп раскритиковали за провокационный наряд на ежегодном саммите Concordia в рамках Генассамблеи (ГА) ООН в Нью-Йорке. Фотографии девушка опубликовала на своей странице в соцсети Instagram.
37-летняя Иванка пришла на саммит в белой юбке Prada с 3D-изображением желтых роз, стебли которых висели за краем подола, а также в облегающей рубашке. Некоторые пользователи предположили, что она не надела белья.
#WGDP’s 3 Pillars are seeking to economically empower women to re-invest in their families & communities, producing a multiplier effect that spurs economic growth + contributes to global peace & stability. Thank you to @concordiasummit for the opportunity and collaboration on this critical mission.
Публикация от Ivanka Trump (@ivankatrump) 23 Сен 2019 в 12:05 PDT
Позднее стало понятно, что их ввел в заблуждение бесшовный вариант модели бюстгальтера. При этом многие подписчики дочери американского лидера обсуждали внешний вид Иванки и пришли к выводу, что она хотела создать ажиотаж своим появлением, что ей удалось.
Генассамблея ООН открылась в Нью-Йорке 17 сентября. Общеполитические дебаты высокого уровня пройдут там с 24-го по 30-е число.