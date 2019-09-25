Иванку Трамп раскритиковали за провокационный наряд на ГА ООН

Дочь американского президента Иванку Трамп раскритиковали за провокационный наряд на ежегодном саммите Concordia в рамках Генассамблеи (ГА) ООН в Нью-Йорке. Фотографии девушка опубликовала на своей странице в соцсети Instagram.

37-летняя Иванка пришла на саммит в белой юбке Prada с 3D-изображением желтых роз, стебли которых висели за краем подола, а также в облегающей рубашке. Некоторые пользователи предположили, что она не надела белья.

Позднее стало понятно, что их ввел в заблуждение бесшовный вариант модели бюстгальтера. При этом многие подписчики дочери американского лидера обсуждали внешний вид Иванки и пришли к выводу, что она хотела создать ажиотаж своим появлением, что ей удалось.

Генассамблея ООН открылась в Нью-Йорке 17 сентября. Общеполитические дебаты высокого уровня пройдут там с 24-го по 30-е число.