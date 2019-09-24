Мужчина в Москве пострадал при возгорании скутера

Мужчина пострадал из-за возгорания скутера в Москве. Об этом агентству городских новостей «Москва» рассказали в экстренных службах города.

По словам источника, инцидент произошел в Кунцево 24 сентября на улице Коцюбинского. Пострадавший заправлял скутер топливом, когда тот неожиданно загорелся. Площадь возгорания составила 1 кв. м.

Мужчина получил ожоги и был госпитализирован в одну из столичных больниц.

В апреле в жилом доме в центре столицы произошел пожар в результате взрыва аккумулятора электросамоката.