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В Москве мужчина на самокате сбил мать с младенцем и той-терьером

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Молодой человек на самокате сбил молодую маму с ребенком и собакой на юге Москвы, сообщает «Московский комсомолец» в понедельник, 16 сентября.

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Инцидент произошел двумя днями ранее. 30-летняя москвичка возвращалась с прогулки со своим двухмесячным сыном и той-терьером, которого она вела на поводке. Ребенок находился в слинге на груди у матери.

В момент, когда женщина переходила дорогу по зебре, навстречу ехал молодой человек лет 25. Внезапно юноша зацепился за поводок самокатом, в результате резкого рывка молодая мать упала, а малыш ударился об асфальт головой.

Прохожие помогли пострадавшей подняться, они же вызвали бригаду скорой помощи. Юноша на самокате дожидаться приезда медиков не стал и уехал с места происшествия. Мать с малышом госпитализировали.

По словам отца ребенка, они с супругой понимают, что это был несчастный случай, и поэтому не собираются жаловаться на любителя самокатов в полицию.

В начале июля стало известно, что ЦОДД предложил приравнять самокаты, электросамокаты и сегвеи к видам транспорта и ввести административную ответственность для их владельцев.

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