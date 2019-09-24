РЭЦ начнет принимать заявки от экспортеров на компенсацию перевозок

С 25 сентября Российский экспортный центр (РЭЦ) в течение месяца будет принимать заявки от компаний на государственную транспортную субсидию. Об этом сообщает пресс-служба организации во вторник, 24 сентября.

Госсредствами распоряжается Минпромторг, а РЭЦ является агентом правительства по администрированию этой программы поддержки.

В сообщении говорится, что механизм и правила предоставления этой субсидии установлены постановлением правительства России №1214 от 18 сентября 2019 года. Общая сумма, выделенная правительством на этот год в рамках реализации нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» составила 14,2 млрд рублей, из которых 5 млрд рублей были предоставлены организациям в рамках ранее действующих правил.

Согласно постановлению, приоритет будет отдан компаниям машиностроительной отрасли, под которые предусмотрено 48% субсидии. Компании обрабатывающих отраслей промышленности смогут получить 45% от общей суммы помощи.

Лимит субсидий, которые может получить одна компания, составляет 500 млн рублей в течение года. Отдельный лимит обозначен для автомобильной промышленности — на нее предусмотрено до 550 млн рублей.

Теперь компании смогут претендовать и на компенсацию транспортных расходов в 2019 году и подавать заявки на участие в программе на 2020 год. Однако преимуществами при получении льгот будут обладать организации, реализующие корпоративные программы повышения конкурентоспособности на основе соответствующих соглашений, подписанных с Минпромторгом. Также на помощь могут расчитывать компании с высокими показателями эффективности использования госсредств по наращиванию поставок своей продукции, в том числе благодаря данной мере.

Логистическая субсидия — это один из основных и востребованных инструментов помощи экспортерам. На ее реализацию из госбюджета ежегодно выделяется заранее согласованный объем средств. Компания-экспортер может компенсировать за счет этой меры до 80% затрат на транспортировку продукции к зарубежному заказчику, но ограничена лимитами затрат на перевозку. Лимиты регламентируются постановлением правительства и устанавливаются отдельно на каждый вид транспорта.

Глава РЭЦ Андрей Слепнев рассказал в интервью порталу «Будущее России. Национальные проекты» 23 сентября, что финансирование программы компенсации логистических затрат экспортеров будет увеличено в два раза, до 10 млрд рублей в 2020 году. По его словам, будут определены отраслевые лимиты на эту субсидию. Документ, который будет определять эти лимиты, находится в разработке.