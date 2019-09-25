Зеленая экономика: в Милане показали легендарное платье 20-летней давности

Собравшиеся на традиционную Неделю моды в Милане звезды дизайна одежды и их состоятельные поклонники не остались разочарованы показами, хотя, пожалуй, почти все шоу прошли под знаком ностальгии по 1990-м и «нулевым». Самые интересные моменты — в фотогалерее «Известий»