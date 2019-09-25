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Зеленая экономика: в Милане показали легендарное платье 20-летней давности

Очередная Неделя моды прошла под знаком ретростилистики
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Неделя высокой моды в Милане
Фото: Getty Images/Estrop
Собравшиеся на традиционную Неделю моды в Милане звезды дизайна одежды и их состоятельные поклонники не остались разочарованы показами, хотя, пожалуй, почти все шоу прошли под знаком ностальгии по 1990-м и «нулевым». Самые интересные моменты — в фотогалерее «Известий»
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Неделя высокой моды в Милане
Фото: Getty Images/Pietro D'Aprano/Estrop
Главный дизайнер Moschino Джереми Скотт искал вдохновение в работах Пабло Пикассо
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Неделя высокой моды в Милане
Фото: Getty Images/Pietro D'Aprano
Коллекция Sportmax отсылала к модным в 1990-е большим объемам и свободным, свисающим поясам
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Неделя высокой моды в Милане
Фото: Getty Images/WireImage/Daniele Venturelli/Vittorio Zunino
Рюши, кружева и деталировка шипами в коллекции Джорджо Армани также заставляли вспомнить о моде конца прошлого столетия
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Неделя высокой моды в Милане
Фото: Getty Images/Jacopo Raule
Max Mara предложил слегка военизированный образ «строгой девушки» с косичками — этакой Греты Тунберг от мира моды
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Неделя высокой моды в Милане
Фото: Getty Images/John Phillips
Бренд Jil Sander предложил на будущую весну платья минималистичного кроя с использованием элементов традиционной ближневосточной одежды
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Неделя высокой моды в Милане
Фото: Getty Images/Pietro D'Aprano
По прогнозам знатоков эта сумка Bottega Veneta станет хитом будущего сезона
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Неделя высокой моды в Милане
Фото: Getty Images/Estrop
В показе Prada приняла участие супермодель Джиджи Хадид
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Неделя высокой моды в Милане
Фото: Getty Images/Pietro D'Aprano
Марка Marni продемонстрировала коллекцию ярких платьев с деконструированным кроем
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Неделя высокой моды в Милане
Фото: Getty Images/WireImage/Daniele Venturelli/Andreas Rentz
Ирина Шейк приняла участие в дефиле Etro, прошедшем во дворе Миланской консерватории имени Джузеппе Верди
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Неделя высокой моды в Милане
Фото: Getty Images/Jacopo Raule/John Phillips
Креативный директор Gucci Алессандро Микеле выпустил одетых в стилистике 1970-х моделей гулять по траволатору
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Неделя высокой моды в Милане
Фото: Getty Images/Estrop
Главным хитом недели стал выход Дженнифер Лопес в обновленной версии зеленого платья Versace, ставшего одной из первых интернет-сенсаций в далеком 1999 году
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