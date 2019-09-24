Пожар произошел на заводе в Екатеринбурге

Пожар вспыхнул в цехе Уральского дизель-моторного завода в Екатеринбурге, открытое горение удалось ликвидировать. Об этом во вторник, 24 сентября, сообщается на сайте регионального управления МЧС.

По данным ведомства, сообщение о пожаре на улице Фронтовых Бригад поступило около 4:38 (2:38 мск) утра. Горела кровля двухэтажного производственного цеха.

«В 6:15 (4:15 мск) открытое горение было ликвидировано. Проводится проливка и разбор сгоревших конструкций», — говорится в сообщении главка МЧС.

Площадь возгорания составила 500 кв.м. Информации о пострадавших в результате пожара не поступало, причины возгорания устанавливаются.



Ранее, 18 сентября, сообщалось, что пожар произошел в одном из цехов завода «ВИЗ-Сталь» в Екатеринбурге. Огнем было охвачено свыше 3,2 тыс. квадратных метров. В ликвидации пожара участвовали 70 пожарных и 25 единиц техники.