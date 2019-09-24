С горящей плавбазы в Сахалинской области эвакуировали 360 человек

С горящей плавучей базы «Петр Житников» в Сахалинской области сняли 360 человек, еще 50 — остаются на борту. Людей вывозят на рыболовных судах. Эвакуацию затрудняют погодные условия в Тихом океане, поэтому вертолеты привлечь не удалось. В отсеке промвооружения воспламенилась тара, из-за чего сгорел кабель, ведущий в радиорубку. Пожар уже потушили.