В Красноярске открыли памятник Хворостовскому

В Красноярске открыли памятник оперному певцу Дмитрию Хворостовскому. Монумент находится около Сибирского государственного института искусств, где учился артист. В августе там заложили капсулу с частью его праха. Вторая часть захоронена в Москве. В торжественной церемонии участвовала семья певца — родители, вдова Дмитрия Флоранс, дети Максим и Нина, а также губернатор Красноярского края Александр Усс и близкие друзья Хворостовских.