Парубий подтвердил возбуждение против него дела о беспорядках в Одессе

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины возбудило уголовное дело в отношении экс-спикера Верховной рады Андрея Парубия по факту организации массовых беспорядков в Одессе в мае 2014 года. Об этом он сообщил в Facebook.

«ГБР открыло против меня уголовное производство. За организацию защиты Одессы весной 2014 года. Правда, в своем письме ГБР это называет «массовыми беспорядками», — написал он.

По словам Парубия, в уголовном деле его действия классифицируются как факт «создания и координации общественных вооруженных группировок с целью совершения массовых беспорядков 2 мая 2014 года в Одессе», пишет «Федеральное агентство новостей».

27 августа бывший замглавы администрации Виктора Януковича юрист Андрей Портнов сообщал, что в отношении Парубия возбудили дело. Он отметил, что ГБР собирается проверить причастность бывшего спикера к «теракту». В заявлении отмечается, что он запугал население с помощью оружия, поджогов и взрывов.

Активисты «антимайдана» после госпереворота на Украине в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле в Одессе. Днем 2 мая 2014 года в районе Греческой площади начались потасовки между ними и футбольными «ультрас» из Одессы и Харькова с одной стороны, и радикалами «евромайдана» — с другой.

Драка закончилась разрушением палаточного городка и поджогом Дома профсоюзов, в котором представители «антимайдана» укрылись от нападавших, напоминает RT. При этом из толпы радикалов стреляли по многим из тех, кто пытался спастись. В тот день жертвами трагедии стали 48 человек. Пострадали более 250 человек.