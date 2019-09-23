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В Тюмени разгорелся скандал из-за погибшего после ДТП

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В Тюмени, не приходя в сознание, скончался 19-летний Юрий Ференц, который 19 сентября попал в ДТП и был доставлен в Тюменскую областную клиническую больницу № 2.

Смерть наступила 22 сентября. После этого родственники обвинили врачей в бездействии ради получения органов на трансплантацию.

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В пресс-службе здравоохранения Тюменской области «Известиям» сообщили, что пациент поступил в ОКБ № 2 в коме с тяжелой травмой. В том числе у него был перелом основания черепа.

«Врачи делали всё необходимое, но прогнозы изначально были неблагоприятные, об этом сообщали родственникам — день ото дня состояние ухудшалось», — заявили в ведомстве.

Смерть мозга врачи зафиксировали 22 сентября в 00:30, подчеркнули в пресс-службе.

Как смогли выяснить «Известия», утром 22 сентября произошла путаница, которая привела к сомнениям у родственников в правдивости сообщений о смерти Юрия и к подозрениям в незаконном намерении врачей изъять органы на трансплантацию.

«Врачи зафиксировали смерть мозга в 00:30. Я звонила в 7:11 утра узнать состояние нашего Юры. Они (сотрудники реанимации — Ред.) сказали мне лично, что Юра живой. В 8:41 они позвонили сестре Юры и сказали, что он умер», — рассказала «Известиям» тетя погибшего Наталья Тимофеева.

В региональной пресс-службе департамента здравоохранения объяснили «Известиям», что родным не сообщали о том, что Юрий жив. С ними общались медицинскими терминами и объяснили, что у пациента умер мозг.

Смерть мозга — это состояние, при котором происходит гибель головного мозга, при этом с помощью реанимационных мероприятий искусственно поддерживается функция сердца, кровообращение и дыхательная деятельность, создающие лишь видимость жизни.

Родные Юрия направились 22 сентября в больницу, чтобы выяснить, жив ли он. По словам Натальи Тимофеевой, в ОКБ № 2 им предложили подписать документы, дающие согласие на трансплантацию органов. Однако они отказались.

В пресс-службе сообщили, что в зависимости от ситуации приглашается специалист, который рассматривает возможность изъятия органов для дальнейшей трансплантации.

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«Естественно, это этически очень сложный вопрос, поэтому на беседу приглашают родственников. До этого момента жизненные функции поддерживаются искусственно, чтобы была возможность сохранить органы. Родственникам объясняют о смерти пациента на основании констатации смерти мозга, которая и является моментом смерти человека, которая фиксируется в медицинской документации. Если родственники отказываются от процедуры трансплантации, она даже не инициируется, продолжается искусственное поддержание витальных функций», — заключили в ведомстве.

Скандал произошел, когда около 10 родственников выломали магнитную дверь в отделение реанимации и принялись искать Юрия.

«К сожалению, несмотря на все попытки персонала больницы найти контакт с родственниками, этого сделать не удалось. Была парализована работа отделения реанимации, нарушался санитарный режим, была частично сломана магнитная дверь. Сотрудники больницы были вынуждены вызвать полицию», — заключили в департаменте.

В декабре прошлого года иркутские врачи впервые провели операцию по трансплантации печени. Вмешательство провели с привлечением специалистов из Новосибирской области.

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