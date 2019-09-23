В Тюмени разгорелся скандал из-за погибшего после ДТП

В Тюмени, не приходя в сознание, скончался 19-летний Юрий Ференц, который 19 сентября попал в ДТП и был доставлен в Тюменскую областную клиническую больницу № 2.

Смерть наступила 22 сентября. После этого родственники обвинили врачей в бездействии ради получения органов на трансплантацию.

В пресс-службе здравоохранения Тюменской области «Известиям» сообщили, что пациент поступил в ОКБ № 2 в коме с тяжелой травмой. В том числе у него был перелом основания черепа.

«Врачи делали всё необходимое, но прогнозы изначально были неблагоприятные, об этом сообщали родственникам — день ото дня состояние ухудшалось», — заявили в ведомстве.

Смерть мозга врачи зафиксировали 22 сентября в 00:30, подчеркнули в пресс-службе.

Как смогли выяснить «Известия», утром 22 сентября произошла путаница, которая привела к сомнениям у родственников в правдивости сообщений о смерти Юрия и к подозрениям в незаконном намерении врачей изъять органы на трансплантацию.

«Врачи зафиксировали смерть мозга в 00:30. Я звонила в 7:11 утра узнать состояние нашего Юры. Они (сотрудники реанимации — Ред.) сказали мне лично, что Юра живой. В 8:41 они позвонили сестре Юры и сказали, что он умер», — рассказала «Известиям» тетя погибшего Наталья Тимофеева.

В региональной пресс-службе департамента здравоохранения объяснили «Известиям», что родным не сообщали о том, что Юрий жив. С ними общались медицинскими терминами и объяснили, что у пациента умер мозг.

Смерть мозга — это состояние, при котором происходит гибель головного мозга, при этом с помощью реанимационных мероприятий искусственно поддерживается функция сердца, кровообращение и дыхательная деятельность, создающие лишь видимость жизни.

Родные Юрия направились 22 сентября в больницу, чтобы выяснить, жив ли он. По словам Натальи Тимофеевой, в ОКБ № 2 им предложили подписать документы, дающие согласие на трансплантацию органов. Однако они отказались.

В пресс-службе сообщили, что в зависимости от ситуации приглашается специалист, который рассматривает возможность изъятия органов для дальнейшей трансплантации.

«Естественно, это этически очень сложный вопрос, поэтому на беседу приглашают родственников. До этого момента жизненные функции поддерживаются искусственно, чтобы была возможность сохранить органы. Родственникам объясняют о смерти пациента на основании констатации смерти мозга, которая и является моментом смерти человека, которая фиксируется в медицинской документации. Если родственники отказываются от процедуры трансплантации, она даже не инициируется, продолжается искусственное поддержание витальных функций», — заключили в ведомстве.

Скандал произошел, когда около 10 родственников выломали магнитную дверь в отделение реанимации и принялись искать Юрия.

«К сожалению, несмотря на все попытки персонала больницы найти контакт с родственниками, этого сделать не удалось. Была парализована работа отделения реанимации, нарушался санитарный режим, была частично сломана магнитная дверь. Сотрудники больницы были вынуждены вызвать полицию», — заключили в департаменте.

В декабре прошлого года иркутские врачи впервые провели операцию по трансплантации печени. Вмешательство провели с привлечением специалистов из Новосибирской области.