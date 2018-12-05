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Пересадку печени впервые провели медики в Иркутской области

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Иркутские врачи впервые провели операцию по трансплантации печени. Вмешательство проведено с привлечением специалистов из Новосибирской области.

Забор органов был сделан у местного жителя, который скончался от массивного кровоизлияния в мозг. Две почки и печень пересадили трем пациентам, которые стояли в листе ожидания на трансплантацию в связи с неизлечимыми стадиями заболеваний. Печень пересадили 37-летнему мужчине, операция длилась 12 часов. В ней приняли участие специалисты из Новосибирской области и врачи Иркутской областной клинической больницы. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

По данным врачей, пациент сейчас получает необходимое после пересадки лечение.

Министерство здравоохранения Иркутской области в октябре 2018 года приняло «дорожную карту» по развитию трансплантации органов и тканей. В частности, планируется открытие регионального центра координации органного донорства.

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