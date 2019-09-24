Путь к победе: панорама «Память говорит. Дорога через войну» в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге начала работу уникальная трехмерная панорама «Память говорит. Дорога через войну», посвященная Великой Отечественной. Осматривая экспозицию, зрители как бы оказываются в гуще самых разных событий 1941–1945 годов. Подробности — в фотогалерее «Известий»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
«В Петербурге появилось еще одно знаковое место, посвященное подвигу героев», — отметил в связи с открытием выставки губернатор Александр Беглов
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
Проект, созданный командой «Невский баталист» под руководством Дмитрия Поштаренко, разместился в пространстве «Севкабель Порт»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
Обмундирование и гражданская одежда были скрупулезно воссозданы по фотографиям и музейным образцам
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
Так выглядела бутылка с зажигательной смесью — грозное оружие борьбы с танками в первый период войны
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
Не забыт и подвиг работников тыла: вот мастер-инвалид за работой в тульской оружейной мастерской
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
Один из ключевых фрагментов экспозиции — рукопашный бой под Сталинградом
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
Пара горных ботинок да выцветшие фотографии — всё, что осталось от «непобедимой» германской армии
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
Создатели панорамы проявили недюжинное внимание к мелким деталям — вроде этой одичавшей собаки среди руин Сталинграда
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
Повседневная жизнь тыла, суровый военный быт также отражены на выставке
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
Посетителям предстоит стать свидетелями форсирования Днепра солдатами РККА
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
Художникам удалось передать весь ужас беспощадных боев
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
Дети и женщины заменили у станков ушедших на фронт мужчин
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
От берегов Днепра экспозиция ведет зрителей на запад, к Берлину и победе
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
Завершающий стенд: водружение Красного знамени над Рейхстагом
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