Путь к победе: панорама «Память говорит. Дорога через войну» в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге начала работу уникальная трехмерная панорама «Память говорит. Дорога через войну», посвященная Великой Отечественной. Осматривая экспозицию, зрители как бы оказываются в гуще самых разных событий 1941–1945 годов. Подробности — в фотогалерее «Известий»