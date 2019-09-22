Ветер перевернул яхту на Москве-реке

На Москве-реке из-за порыва ветра перевернулась яхта с пассажирами. Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности, инцидент произошел вечером 22 сентября неподалеку от поисково-спасательной станции «Строгино».

В результате происшествия пострадали пять человек — три женщины и двое мужчин, все они отказались от госпитализации. Собеседник агентства отметил, что яхту уже отбуксировали к берегу и передали администрации яхт-клуба. По данным РЕН ТВ, судно принадлежит клубу «Сила ветра».

ГУ МЧС по Москве распространило экстренное предупреждение о дожде с мокрым снегом и усилении ветра до 22 м/с в воскресенье.

17 сентября спасатели вытащили из Москвы-реки двух пьяных мужчин. Они были замечены в районе Новоспасского моста.