Спортивный праздник «Молодой атлет» прошел в Москве

Большой спортивный праздник для особых малышей «Молодой атлет» прошел в Москве. Мероприятие, состоявшееся 21 сентября на столичном стадионе «Сокол», проводилось Специальной Олимпиадой России совместно с департаментом образования и науки города, а также компанией MetLife.

Участниками праздника стали дети с особенностями интеллектуального развития и их родители.

«Людей с ментальными нарушениями не убавляется. По статистике, от 3 до 4% населения земного шара имеет такой диагноз. Это огромное количество людей, которым нужна наша поддержка, которые зачастую не знают, куда им пойти, как проводить свой досуг. Более того, по исследованиям международным, занятие физкультурой и спортом улучшает многократно состояние. Помогает социализации, помогает адаптации таких людей в жизни», — прокомментировала президент Специальной Олимпиады России Ольга Слуцкер.

В 2020 году организаторы планируют собрать в два раза больше участников.