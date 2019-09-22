156 стран объединятся на глобальной забастовке в защиту климата. Участники акции требуют действий со стороны властей в вопросах экологии. Протесты проходят с 20 по 27 сентября. Всю планету повела за собой 16-летняя

шведская школьница Грета Тунберг.

Забастовки приурочены к климатическому саммиту ООН. Главный вопрос — как предотвратить глобальное потепление.