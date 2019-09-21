Вакарчук променял заседание рады на концерт «Океана Эльзы»

Народный депутат Верховной рады и музыкант Святослав Вакарчук отправился на концерт своей группы «Океан Эльзы» вместо заседания парламента. Он покинул сессионный зал до завершения рабочего дня. Нардеп утверждает, что выступление запланировали еще до его похода в политику и выступление на концерте в Минске не является нарушением. Конституция Украины позволяет депутатам заниматься творчеством, подчеркнул артист. Также Вакарчук отметил, что Бог запрещает ему не выступать.