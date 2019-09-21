Минприроды пересмотрело цену российских зверей и лесов. Стоимость всех особей на конец 2018 года — 267 млрд рублей. Это в 400 раз выше показателя 2017 года.

Совокупная цена российских зверей, данные за 2018 год: лоси — 88 млрд рублей, косули — 46,7 млрд рублей, олени — 28,7 млрд рублей. Изменение может быть связано с отловом животных и их гибелью

Эксперты пересмотрели ценность древесных ресурсов. На конец 2018 года стоимость всех лесов составила около 9 трлн рублей. Показатель на 63% больше, чем годом ранее.