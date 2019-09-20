Первый в России соколиный питомник откроют на Камчатке

В 2021 году откроется первый в России соколиный центр «Камчатка». Создание питомника позволит защитить дальневосточных кречетов от браконьеров и увеличить их популяцию.

По информации Минприроды, в России за последние 30 лет резко сократилась популяция птиц семейства соколиных в связи с разрушением мест обитания пернатых хищников и уменьшением их кормовой базы. Однако главной причиной является браконьерство. Северные кречеты, преимущественно обитающие в России, ценятся в мире за свои охотничьи качества. Особенной популярностью они пользуются на Ближнем Востоке, где за них готовы платить большие деньги. Ежегодно более тысячи кречетов попадает на международный рынок. При этом до 50% пернатых гибнет на нелегальных маршрутах в стесненных условиях.

«С Объединенными Арабскими Эмиратами мы приступаем к проекту восстановления популяции сокола, начинаем с Камчатки», — приводит НСН слова главы Минприроды Дмитрия Кобылкина. Он отметил, что в будущем планируется открыть около пяти центров по восстановления сокола.

Участие ОАЭ в этом проекте объясняется заинтересованностью в сохранении и увеличении популяции дикого северного кречета. Научный сотрудник Магаданского института биологических проблем Севера Александр Андреев отметил, что самые ценные соколы живут на Камчатке, они белые, крупные, и представляют наибольшую ценность как охотничьи птицы. «В Эмиратах этот сокол показал себя с сильной стороны, и быстро вырос спрос на них, а вместе с тем и незаконный лов», — уточнил он.

В сентябре 2021 года в центр «Камчатка» планируется завезти 100 пар кречетов и уже через год получить первое потомство, минимум 400 птенцов. В дальнейшем там будет постоянно находиться не менее 300 пар.

«На 40 тыс. кв. м расположится 300 вольеров. В каждом по паре соколов с условиями гнездования», — отметил Андреев. Также предусмотрены госпиталь для обследования и лечения соколов, площадки для тренировок молодняка, возможность адаптации перед выпуском кречетов в дикую природу. В питомнике будут и жилые помещения для орнитологов.

В апреле суд Брянской области снял все обвинения с жителя поселка Локоть Владимира Иванченкова, которого обвиняли в том, что выхаживал беркутов, птиц, занесенных в Красную книгу, не имея на это разрешения Росприроднадзора.