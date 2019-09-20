Прямой эфир

Первый в России соколиный питомник откроют на Камчатке

0
Фото: РИА Новости/Владимир Песня
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В 2021 году откроется первый в России соколиный центр «Камчатка». Создание питомника позволит защитить дальневосточных кречетов от браконьеров и увеличить их популяцию.

По информации Минприроды, в России за последние 30 лет резко сократилась популяция птиц семейства соколиных в связи с разрушением мест обитания пернатых хищников и уменьшением их кормовой базы. Однако главной причиной является браконьерство. Северные кречеты, преимущественно обитающие в России, ценятся в мире за свои охотничьи качества. Особенной популярностью они пользуются на Ближнем Востоке, где за них готовы платить большие деньги. Ежегодно более тысячи кречетов попадает на международный рынок. При этом до 50% пернатых гибнет на нелегальных маршрутах в стесненных условиях.

Примат здоровья: обезьяны помогут создать лекарство для космонавтов
Эксперименты с макаками позволили исследовать влияние невесомости на механизмы управления движениями рук

«С Объединенными Арабскими Эмиратами мы приступаем к проекту восстановления популяции сокола, начинаем с Камчатки», — приводит НСН слова главы Минприроды Дмитрия Кобылкина. Он отметил, что в будущем планируется открыть около пяти центров по восстановления сокола.

Участие ОАЭ в этом проекте объясняется заинтересованностью в сохранении и увеличении популяции дикого северного кречета. Научный сотрудник Магаданского института биологических проблем Севера Александр Андреев отметил, что самые ценные соколы живут на Камчатке, они белые, крупные, и представляют наибольшую ценность как охотничьи птицы. «В Эмиратах этот сокол показал себя с сильной стороны, и быстро вырос спрос на них, а вместе с тем и незаконный лов», — уточнил он.

В сентябре 2021 года в центр «Камчатка» планируется завезти 100 пар кречетов и уже через год получить первое потомство, минимум 400 птенцов. В дальнейшем там будет постоянно находиться не менее 300 пар.

«На 40 тыс. кв. м расположится 300 вольеров. В каждом по паре соколов с условиями гнездования», — отметил Андреев. Также предусмотрены госпиталь для обследования и лечения соколов, площадки для тренировок молодняка, возможность адаптации перед выпуском кречетов в дикую природу. В питомнике будут и жилые помещения для орнитологов.

В апреле суд Брянской области снял все обвинения с жителя поселка Локоть Владимира Иванченкова, которого обвиняли в том, что выхаживал беркутов, птиц, занесенных в Красную книгу, не имея на это разрешения Росприроднадзора.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Суд оправдал спасавшего беркутов брянского орнитолога-любителя
Шестую партию зубров выпустили на волю после карантина в Калужской области

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019