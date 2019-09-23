Вверх по течению: новый московский парк «Зеленая река»

На территории бывшей промзоны, где когда-то стоял завод «Серп и молот», ныне идет жилая застройка. Через весь квартал к 2025 году будет тянуться парк «Зеленая река», первый участок которого открылся уже сейчас. Увидеть, как он выглядит, можно в фотогалерее «Известий»