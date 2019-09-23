Прямой эфир

Вверх по течению: новый московский парк «Зеленая река»

В столицу «импортировали» кусочек Сингапура
0
Слайдами
Списком
На весь экран
Парк «Зеленая река»
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
На территории бывшей промзоны, где когда-то стоял завод «Серп и молот», ныне идет жилая застройка. Через весь квартал к 2025 году будет тянуться парк «Зеленая река», первый участок которого открылся уже сейчас. Увидеть, как он выглядит, можно в фотогалерее «Известий»
На весь экран
Парк «Зеленая река»
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Футуристическую застройку района на «Авиамоторной» уже сравнивают с Сингапуром
На весь экран
Парк «Зеленая река»
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Парк разделен на несколько зон, включающих две игровые площадки для детей, спортивную площадку и крытое пространство для ресторанов и кафе
На весь экран
Парк «Зеленая река»
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Детские площадки оборудованы по последнему слову игровой техники
На весь экран
Парк «Зеленая река»
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Со временем в парке оборудуют места для скейтбордистов и поклонников роликовых коньков
На весь экран
Парк «Зеленая река»
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
К 2025 году, когда должно быть закончено строительство жилого фонда, парк протянется на 2 км
На весь экран
Парк «Зеленая река»
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Общий план парка разрабатывали британские архитектурные бюро LDA Design и UHA London
На весь экран
Парк «Зеленая река»
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Хотя большинство домов еще не заселены, парк уже полюбился жителям близлежащих районов
На весь экран
Парк «Зеленая река»
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Бетонные горшки, поддерживающие мост, привезены из Германии
На весь экран
Парк «Зеленая река»
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Это сложное сооружение вызывает искренний восторг у детворы
На весь экран
Парк «Зеленая река»
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Для удобства публики в парке установлены бесплатные фонтанчики с питьевой водой
Выделить главное
вкл
выкл
Другие фотографии по теме
1
из
2
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019