Вверх по течению: новый московский парк «Зеленая река»

На территории бывшей промзоны, где когда-то стоял завод «Серп и молот», ныне идет жилая застройка. Через весь квартал к 2025 году будет тянуться парк «Зеленая река», первый участок которого открылся уже сейчас. Увидеть, как он выглядит, можно в фотогалерее «Известий»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Футуристическую застройку района на «Авиамоторной» уже сравнивают с Сингапуром
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Парк разделен на несколько зон, включающих две игровые площадки для детей, спортивную площадку и крытое пространство для ресторанов и кафе
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Детские площадки оборудованы по последнему слову игровой техники
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Со временем в парке оборудуют места для скейтбордистов и поклонников роликовых коньков
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
К 2025 году, когда должно быть закончено строительство жилого фонда, парк протянется на 2 км
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Общий план парка разрабатывали британские архитектурные бюро LDA Design и UHA London
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Хотя большинство домов еще не заселены, парк уже полюбился жителям близлежащих районов
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Бетонные горшки, поддерживающие мост, привезены из Германии
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Это сложное сооружение вызывает искренний восторг у детворы
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Для удобства публики в парке установлены бесплатные фонтанчики с питьевой водой
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