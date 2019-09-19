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Микки Рурк попросил похоронить его на Украине

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Фото: ТАСС/Артем Геодакян
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Американский актер Микки Рурк выразил желание быть похороненным в украинском селе Загорцы.

По словам звезды Голливуда, из этой местности родом его помощник Дмитрий Корнейчук. Именно он рассказал актеру о небольшом селе в Хмельницкой области.

«Я говорил Диме, что, когда умру, не хочу, чтобы меня похоронили здесь (в США — ред.). Он показывал, где похоронен его дедушка, и я хочу, чтобы меня похоронили там», — цитирует Рурка издание «Сегодня».

В настоящее время Микки Рурк проживает в Нью-Йорке. Три дня назад он отпраздновал 67-летие. Актер известен по таким фильмам, как «Девять с половиной недель, «Сердце ангела», «Железный человек 2».

3 сентября сообщалось, что Рурк шокировал поклонников своей внешностью. После очередной пластической операции фанаты не узнали артиста.

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