France Football учредил награду имени Льва Яшина

Журнал France Football учредил награду лучшему вратарю европейских чемпионатов имени советского голкипера Льва Яшина. Об этом в четверг, 19 сентября, сообщается на сайте издания.

Отмечается, что 10 номинантов будут объявлены 21 октября. Церемония награждения пройдет в рамках вручения «Золотого мяча» 2 декабря.

4 июля в Сети появился трейлер фильма о легенде советского футбола и вратаре московского «Динамо» Льве Яшине. На широких экранах картина выйдет в 2019 году под названием «Лев Яшин. Вратарь моей мечты».

Всю профессиональную карьеру Яшин провел в московском «Динамо» — с 1950 по 1971 год. В составе сборной СССР по футболу провел 74 матча, а также участвовал в Олимпийских играх – 1956 и Кубке Европы – 1960 и 1964 и четырех чемпионатах мира: 1958, 1962, 1966 и 1970 годов.

Яшин выиграл в составе национальной команды чемпионат Европы по футболу 1960 года и Олимпийские игры 1956-го. Он до сих пор остается единственным вратарем, награжденным «Золотым мячом». Яшин — лучший вратарь XX века по версиям FIFA, МФФИИС, World Soccer, France Football и Placar.