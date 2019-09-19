В МИЦ «Известия» обсудят развитие автомототуризма в России. Трансляция

19 сентября в пресс-центре МИЦ «Известия» проходит пресс-конференция по теме ««Проблемы и перспективы развития автомототуризма в России».

Участники пресс-конференции:

Сергей Лобарев, президент Общенациональной ассоциации автомототуризма. председатель Комитета МТПП по вопросам развития устойчивых транспортных систем;

Сергей Кривоносов, депутат Госдумы, председатель правления ассоциации «Союз развития туризма в РФ»;

Павел Садчиков, профессор, путешественник, председатель правления Ассоциации российских производителей товаров и услуг для автотуризма;

Андрей Иванов, руководитель движения байкеров «МотоМосква»;

Наталья Булах, исполнительный директор Союза по развитию и взаимодействию городов Золотого кольца;

Юрий Гейко, автожурналист.

Участники обсудят проблемы в отрасли автомототуризма, перспективы развития этой отрасли и развитие придорожной инфраструктуры и автокемпингов.