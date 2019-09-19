В Москве пройдет фестиваль «Круг света»

Москва ждет открытия девятого международного фестиваля «Круг света». В столицу приехали крутейшие виджеи из 35 стран мира. Шоу уникальное — сочетание лазерных, звуковых и пиротехнических технологий. Полотнами для художников станут самые популярные места в Москве. Центр праздника, по традиции, гребной канал в Крылатском. Видеомэппинговые спектакли покажут и на Театральной площади. Подробности в сюжете «Известий».